В Воронежской области до 2024 года откроют семь центров онкологической помощи

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-11T11:34:07+03:00

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2 сентября первый пациент получил химиотерапевтическое лечение в открывшемся центре амбулаторной онкологической помощи в Лискинской районной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- В структуру центра входят кабинет для приема врача-онколога и дневной стационар для проведения амбулаторного лекарственного лечения, который работает в две смены, - уточнили в облздраве.

Отделение будут использоваться в том числе и для реабилитации онкологических пациентов. Всего, в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», на территории Воронежской области до 2024 года будет открыто еще шесть таких центров: пять – на базе районных больниц в Боброве, Борисоглебске, Павловске, Россоши и Калаче и один – в областном онкологическом диспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU