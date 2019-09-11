В центре Воронежа маршрутный автобус №90 протаранил «Гелендваген»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-11T09:59:37+03:00

Инспекторам теперь же предстоит выяснить, кто был виноват

Изменить размер текста: A A

Утром 11 сентября в самом центре Воронежа, на пересечении Плехановской улицы и площади Ленина, буквально произошло столкновение двух разных миров. Пожалуй, самый обсуждаемый в нашем городе маршрутный автобус №90 столкнулся с автомобилем, обросшим не меньшим числом стереотипов, - Mercedes-Benz G-класса или попросту «Гелендвагеном».

У площади Ленина сразу же выросла небольшая пробка, вероятно, потому что объехать автобус было не так то просто, но была и другая причина - многие горожане попросту останавливались, чтобы сфотографировать участников ДТП.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МВД, к счастью, ни водители, ни пассажиры не пострадали в данной аварии. Инспекторам теперь же предстоит выяснить, кто на этом регулируемом перекрестке поспешил и выехал на запрещающий сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU