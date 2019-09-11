2019-09-11T09:59:37+03:00
Происшествия

В центре Воронежа маршрутный автобус №90 протаранил «Гелендваген»

Инспекторам теперь же предстоит выяснить, кто был виноват
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
ДТП привлекло внимание многих воронежцевДТП привлекло внимание многих воронежцевФото: Максим ГОРОХОВ
Изменить размер текста:

Утром 11 сентября в самом центре Воронежа, на пересечении Плехановской улицы и площади Ленина, буквально произошло столкновение двух разных миров. Пожалуй, самый обсуждаемый в нашем городе маршрутный автобус №90 столкнулся с автомобилем, обросшим не меньшим числом стереотипов, - Mercedes-Benz G-класса или попросту «Гелендвагеном».

У площади Ленина сразу же выросла небольшая пробка, вероятно, потому что объехать автобус было не так то просто, но была и другая причина - многие горожане попросту останавливались, чтобы сфотографировать участников ДТП.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МВД, к счастью, ни водители, ни пассажиры не пострадали в данной аварии. Инспекторам теперь же предстоит выяснить, кто на этом регулируемом перекрестке поспешил и выехал на запрещающий сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает новые стратегии в рамках индивидуального инвестиционного счета
В Воронежской области возбудили уголовное дело против депутата, сбившего стоявшего на обочине пешехода
Пассажирка «Мерседеса» погибла в столкновении с грузовиком на воронежской трассе
Воронежцев приглашают на «трезвую» пробежку
Воронежский авиазавод возьмет в кредит 4 миллиарда рублей в Новикомбанке
В конце сентября прокурор Воронежской области Николай Шишкин может уйти на повышение
В Воронежской области пенсионерка нашла в отделении банка деньги и перевела их дочери
Под Воронежем ввели карантин на три года из-за опасного растения
В Воронежской области УК заплати 125 тысяч штрафа за разрушенные дымовентиляционные каналы
В Воронежской области лишенная родительских прав горе-мать накопила 600 тысяч по алиментам
На воронежском фестивале «Маршак» сделают детское жюри
В Воронежской области девушка отделалась штрафом за кражу забытого в магазине кошелька
В Воронежской области девушка попалась полиции во время продажи марихуаны
В Воронежской области на дорогах появились три автоматизированных поста весового контроля