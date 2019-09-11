Воронежцев приглашают на «трезвую» пробежку

СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-11T09:35:33+03:00

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Некоммерческая организация «Трезвый Воронеж», которая занимается пропагандой здорового образа жизни, приглашает горожан 12 сентября в 18.30 принять участие уже в пробежке. Акция проходит уже в восьмой раз.

- Начало маршрута возле футбольного поля Олимпик (9 километр). Расстояние 2,5 километра. Время пробежки не ограничено! Темп индивидуальный. Перед пробежкой разминка, после - тренировка основ бокса, элементов самообороны, - рассказывают организаторы.

Впрочем, это не единственное мероприятия данной НКО: 11 сентября в 18.00 в Центральном парке (Пионерская горка) еще можно успеть и поучаствовать в чаепитие на природе. Вход свободный для всех.

ИСТОЧНИК KP.RU