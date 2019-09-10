В Воронежской области пенсионерка нашла в отделении банка деньги и перевела их дочери
В Аннинском районе Воронежской области рассмотрели уголовное дело в отношении пенсионерки, обвиняемой в присвоении чужих денег. Женщине назначили штраф. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Выяснилось, что 1 августа пенсионерка пришла в отделение банка, чтобы снять со сберкнижки свои сбережения. Дожидаясь своей очереди, женщина заметила на полу пятитысячную купюру и решила ее забрать себе. В тот же день местная жительница перевела деньги своей дочери.
Своими действиями она принесла значительный ущерб владелице купюры. Но следователь СО отдела МВД России обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа пять тысяч рублей. Потерпевшая не возражала. ей также полностью возместили ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU