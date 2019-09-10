Под Воронежем ввели карантин на три года из-за опасного растения

СЕГОДНЯ 19:04 2019-09-10T19:04:16+03:00

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В поселке Успенская Хава Новоусманского района с 4 сентября ввели карантинный фитосанитарный режим. Причиной стал сорняк-паразит - повилка. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.

Карантин установили в границах земельного участка площадью 154 га. Но площадь самого очага заражения - всего 2 кв. м. Проблема в том, что одно семечко растения способно поразить участок радиусом до 3 кв.м.

Во время карантина в целях предупреждения распространения заболевания в границах данного участка запрещается ввоз и вывоз, а также реализация семенного материала, сена, соломы и другой растительности, для которой характерно заражение повиликой.

В Воронежской области карантинные зоны из-за повилики установлены в десяти районах: Верхнехавском, Репьевском, Хоперском, Семилукском, Эртильском, Таловском, Лискинском, Аннинском, Кантемировском и Петропавловском.

ИСТОЧНИК KP.RU