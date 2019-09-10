2019-09-10T17:38:07+03:00
Происшествия

В Воронежской области девушка отделалась штрафом за кражу забытого в магазине кошелька

Россошанка заплатит шесть тысяч рублей
Юлия ДИДЕНКО
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Хозяйка кошелька оставила его на стеллаже с конфетами.Хозяйка кошелька оставила его на стеллаже с конфетами.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Россошанском районе девушка отделалась штрафом за похищение оставленного без присмотра кошелька. Местная жительница заплатит штраф шесть тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 10 сентября.

Инцидент произошел в августе этого года. Девушка пришла в супермаркет за продуктами и увидела на стеллажах с конфетами забытый кошелек. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, местная жительница забрала чужую вещь себе и спокойно покинула магазин. В кошельке она нашла восемь тысяч рублей и банковскую карту. Похищенным россошанка распорядилась по своему усмотрению.

Хозяйка кошелька обратилась в полицию. Установить воровку удалось благодаря камерам видеонаблюдения. На нее возбудили уголовное дело. Чуть позже следователь СО ОМВД России по Россошанскому району обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Прокурор и потерпевшая не возражали против удовлетворения ходатайства.

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд прекратил уголовное дело и назначил гражданке штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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