Ремонт в воронежском дворе обернулся конфликтом между жителем и рабочими

СЕГОДНЯ 16:22 2019-09-10T16:22:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший четверг в одном из дворов на улице Маршала Одинцова произошел конфликт местных жителей с рабочими, проводившими ремонт. Вот как нам описал ситуацию один из его участников, Олег:

- Приехал бетоновоз. С его помощью рабочие хотели залить отмостку вокруг дома. Но машина не смогла приблизиться к стене, рабочим мешали растущие здесь деревья. Тогда один из мужчин, недолго думая, взял бензопилу и начал пилить растения.

Олег, который проживает на первом этаже дома, попытался остановить «дровосека», но тот не реагировал на замечания.

- Я повысил на него голос, в ответ он начал ругаться матом и угрожать мне, - продолжает молодой человек. – Тогда я, опасаясь за свою жизнь, распылил ему в лицо перцовый баллончик.

Свою версию событий рассказа «Комсомолке» и директор УК Железнодорожного района Юрий Чупеев:

- В доме 27 по ул. Маршала Одинцова, действительно, восстанавливали отмостку 4 сентября. В одном месте вплотную к стене вырос куст. Для качественного выполнения работ необходимо было его удалить, так как растение способствовало бы в дальнейшем разрушению фундамента. Во время работ один из жильцов дома начал протестовать против вырубки и в итоге распылил газовый баллончик сотруднику УК в лицо. Тот был вынужден обратиться за помощью к медикам и в полицию. Отметим, что на удаление куста никакого специального разрешения не требуется. В итоге работы по восстановлению отмостки были завершены.

Полицейские начали проверку по заявлению потерпевшего и разбираются в обстоятельствах происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU