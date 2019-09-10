Строительство канатной дороги в Воронеже оценили в 350 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-10T16:04:52+03:00

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10 сентября в Воронеже объявили конкурс на разработку концепции развития Петровской набережной. Речь идет о территории между Чернавским и ВОГРЭСовским мостами общей площадью 117 га и протяженностью 4,5 км.

Рассказывая об обеспечении транспортной и пешеходной доступности, глава Воронежа Вадим Кстенин, в частности, упомянул о возможном строительстве канатной дороги. До этого власти уже анонсировали такой вид транспорта, но оказалось, что уже есть и предварительная оценка стоимости такого грандиозного сооружения. Строительство может обойтись в 350 миллионов рублей. Правда, проект будет актуален, только если удастся найти частных инвесторов. Канатная дорога может связать Советскую площадь и парк «Алые паруса».

ИСТОЧНИК KP.RU