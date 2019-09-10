В Воронежской области из-за побитой посуды закрыли столовую

СЕГОДНЯ 15:22 2019-09-10T15:38:50+03:00

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В Хохольском районе Воронежской области на 60 суток закрыли столовую. Специалисты Роспотребнадзора нашли в заведении нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону во вторник, 10 сентября.

Во время проверки специалисты обнаружили в столовой кухонную посуду со сколами, отбитыми краями, а также деформированную и с поврежденной эмалью. Кроме того, в заведении необходим ремонт плиточного покрытия стены. Светильники на кухне не имеют защитной арматуры, над газовыми плитами не установлены локальные вытяжные системы с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.

В числе множественных нарушений и отсутствие двухсекционной мойки для мытья кухонной посуды; отсутствие инвентаря для обработки яиц. На на разделочных ножах и тарах нет маркировки.

Организация не обеспечена достаточным количеством необходимого оборудования и предметов материально-технического оснащения (одна мясорубка используется для сырой и готовой продукции).

Все эти нарушение могли нанести посетителям вред здоровью. В связи с этим был составлен протокол об административном правонарушении. После чего суд временно закрыл столовую. В случае нарушения данного требования владельца заведения привлекут к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU