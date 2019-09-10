2019-09-10T15:38:50+03:00
Общество

В Воронежской области из-за побитой посуды закрыли столовую

На исправление нарушений организации дали 60 суток
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Хохольском районе Воронежской области на 60 суток закрыли столовую. Специалисты Роспотребнадзора нашли в заведении нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону во вторник, 10 сентября.

Во время проверки специалисты обнаружили в столовой кухонную посуду со сколами, отбитыми краями, а также деформированную и с поврежденной эмалью. Кроме того, в заведении необходим ремонт плиточного покрытия стены. Светильники на кухне не имеют защитной арматуры, над газовыми плитами не установлены локальные вытяжные системы с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.

В числе множественных нарушений и отсутствие двухсекционной мойки для мытья кухонной посуды; отсутствие инвентаря для обработки яиц. На на разделочных ножах и тарах нет маркировки.

Организация не обеспечена достаточным количеством необходимого оборудования и предметов материально-технического оснащения (одна мясорубка используется для сырой и готовой продукции).

Все эти нарушение могли нанести посетителям вред здоровью. В связи с этим был составлен протокол об административном правонарушении. После чего суд временно закрыл столовую. В случае нарушения данного требования владельца заведения привлекут к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области девушка отделалась штрафом за кражу забытого в магазине кошелька
В Воронежской области девушка попалась полиции во время продажи марихуаны
В Воронежской области на дорогах появились три автоматизированных поста весового контроля
Ремонт в воронежском дворе обернулся конфликтом между жителем и рабочими
Строительство канатной дороги в Воронеже оценили в 350 миллионов рублей
Лжепокупатель культиватора из Калуги лишил воронежца 560 тысяч рублей
В Воронеже мошенники обворовывают горожан под предлогом установки счетчиков
В Воронеже парень за одну ночь угнал машину друга, поцарапал ее и вернул на место
В Воронеже из-за отключения воды в Коминтерновском районе родителей просят не вести детей в сад
В Воронеже пройдет шестой фестиваль «Наша история»
Умилительную черепаху в камуфляже показали в заповеднике в Воронежской области
В Воронежской области мужчина украл из сарая насос и телевизор
На воронежском фестивале Fresh Sound выступят 8 групп
ДСК: День новосёла прошёл на УРА!
В Воронеже стартует цикл бесплатных лекций о музыке
В Воронеже «Лада» столкнулась с «Киа»: погиб 29-летний парень
Воронежцы 14 сентября смогут съездить в Дивногорье на электричке
В Воронеже женщина украла 32 тысячи с карты своей знакомой
Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»
Воронежские первокурсники прошли посвящение в авиастроители на ВАСО
11 лет колонии строгого режима на двоих получили воронежские закладчики наркотиков
Жителям Коминтерновского района Воронежа на 15 часов отключат воду