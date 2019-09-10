В Воронежской области из-за побитой посуды закрыли столовую
В Хохольском районе Воронежской области на 60 суток закрыли столовую. Специалисты Роспотребнадзора нашли в заведении нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону во вторник, 10 сентября.
Во время проверки специалисты обнаружили в столовой кухонную посуду со сколами, отбитыми краями, а также деформированную и с поврежденной эмалью. Кроме того, в заведении необходим ремонт плиточного покрытия стены. Светильники на кухне не имеют защитной арматуры, над газовыми плитами не установлены локальные вытяжные системы с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.
В числе множественных нарушений и отсутствие двухсекционной мойки для мытья кухонной посуды; отсутствие инвентаря для обработки яиц. На на разделочных ножах и тарах нет маркировки.
Организация не обеспечена достаточным количеством необходимого оборудования и предметов материально-технического оснащения (одна мясорубка используется для сырой и готовой продукции).
Все эти нарушение могли нанести посетителям вред здоровью. В связи с этим был составлен протокол об административном правонарушении. После чего суд временно закрыл столовую. В случае нарушения данного требования владельца заведения привлекут к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU