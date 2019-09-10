2019-09-10T14:15:59+03:00
Происшествия

В Воронеже парень за одну ночь угнал машину друга, поцарапал ее и вернул на место

Из-за желания покататься житель Поворинского района теперь может попасть в тюрьму на срок до 5 лет
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже задержали 22-летнего угонщика автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 11 сентября.

В полицию обратился 21-летний воронежец. Он рассказал о повреждениях на своем автомобиле «Киа-Церато» и о подозрениях об угоне.

Правоохранители выяснили, что в ночь, когда все случилось, хозяин машины выпивал в своей квартире с друзьями. Когда же он уснул, его 22-летний гость из Поворинского района похитил ключи от авто и поехал кататься по городу. В какой-то момент он не справился с управлением и поцарапал дверь автомобиля о бетонное ограждение. После этого парень вернулся во двор и поставил транспорт на прежнее место. Найти виновного помогли камеры видеонаблюдения.

В настоящее время на молодого человека, ранее судимого за аналогичные преступления, возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области девушка отделалась штрафом за кражу забытого в магазине кошелька
В Воронежской области девушка попалась полиции во время продажи марихуаны
В Воронежской области на дорогах появились три автоматизированных поста весового контроля
Ремонт в воронежском дворе обернулся конфликтом между жителем и рабочими
Строительство канатной дороги в Воронеже оценили в 350 миллионов рублей
Лжепокупатель культиватора из Калуги лишил воронежца 560 тысяч рублей
В Воронежской области из-за побитой посуды закрыли столовую
В Воронеже мошенники обворовывают горожан под предлогом установки счетчиков
В Воронеже из-за отключения воды в Коминтерновском районе родителей просят не вести детей в сад
В Воронеже пройдет шестой фестиваль «Наша история»
Умилительную черепаху в камуфляже показали в заповеднике в Воронежской области
В Воронежской области мужчина украл из сарая насос и телевизор
На воронежском фестивале Fresh Sound выступят 8 групп
ДСК: День новосёла прошёл на УРА!
В Воронеже стартует цикл бесплатных лекций о музыке
В Воронеже «Лада» столкнулась с «Киа»: погиб 29-летний парень
Воронежцы 14 сентября смогут съездить в Дивногорье на электричке
В Воронеже женщина украла 32 тысячи с карты своей знакомой
Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»
Воронежские первокурсники прошли посвящение в авиастроители на ВАСО
11 лет колонии строгого режима на двоих получили воронежские закладчики наркотиков
Жителям Коминтерновского района Воронежа на 15 часов отключат воду