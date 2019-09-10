В Воронеже парень за одну ночь угнал машину друга, поцарапал ее и вернул на место

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-10T14:15:59+03:00

Из-за желания покататься житель Поворинского района теперь может попасть в тюрьму на срок до 5 лет

Изменить размер текста: A A

В Воронеже задержали 22-летнего угонщика автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 11 сентября.

В полицию обратился 21-летний воронежец. Он рассказал о повреждениях на своем автомобиле «Киа-Церато» и о подозрениях об угоне.

Правоохранители выяснили, что в ночь, когда все случилось, хозяин машины выпивал в своей квартире с друзьями. Когда же он уснул, его 22-летний гость из Поворинского района похитил ключи от авто и поехал кататься по городу. В какой-то момент он не справился с управлением и поцарапал дверь автомобиля о бетонное ограждение. После этого парень вернулся во двор и поставил транспорт на прежнее место. Найти виновного помогли камеры видеонаблюдения.

В настоящее время на молодого человека, ранее судимого за аналогичные преступления, возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU