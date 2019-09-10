В Воронеже пройдет шестой фестиваль «Наша история»

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-10T13:36:48+03:00

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15 сентября в парке Патриотов (рядом с музеем-диорамой) пройдет патриотический фестиваль «Наша история».

Форум организуют как старинный город, который будет разделен на семь слобод: творческую, военно-историческую, игровую, мастеровую, музейную, художественную и книжную.

На фестивале выступят ансамбль казачьей песни «Держава», ансамбль солистов «Русская мозаика» (Курск), Ансамбль русской песни «Надежда» (Белгород), ансамбль русской песни «Раненбургские родники» (Липецк), народные ансамбли из районов Воронежской области, творческие коллективы вузов и школ региона, а также инклюзивные творческие коллективы и танцоры-паралимпийцы.

Детвору ждут мастер-классы по песочной анимации, гончарному искусству, анимации эбру, оригами, мультанимации, авиамоделированию и ракетостроению, 3D-моделированию, фото-сессия с «зеркальными героями», аква-грим. Кроме того, можно будет поиграть в бирюльки.

Клубы исторической реконструкции представят военно-исторический (Великая Отечественная война) и древнерусский лагеря. Любителей истории ожидают мастер-классы по сборке-разборке ружья, вязанию, ткачеству, настольные игры и фото-зона с историческими костюмами эпохи викингов.

На территории музейной слободы можно будет увидеть интерактивный краеведческий модуль «Ратный подвиг Воронежа», научиться рисовать мамонта и писать гусиным пером, принять участие в мастер-классе «Секреты хазарских гончаров», увидеть экспресс-выставку «Сценический образ Марии Мордасовой». Музей-диорама представит собственную экспозицию с предметами военной археологии. На площадке также будут представлены школьные музеи Лискинского района, музеи вузов Воронежской области и выставка, посвященная 175-летию со дня рождения принца Александра Ольденбургского.

Умельцы из Острогожского, Хохольского, Нижнедевицского и Калачеевских районов удивят воронежцев ремесленными шедеврами из различных материалов: открытками, куклами, резьбой по дереву, глиняной игрушкой, вышивкой, росписью по бересте, украшения.

Книжная слобода представит выставку исторической и редкой литературы, викторины на знание истории, интеллектуальные игры и мастер-классы по изготовлению девичьего головного убора Воронежской губернии и юбилейной открытки.

В художественной слободе музей имени Крамского создаст интерактивную зону «Шедевры музейного собрания» с выполнением творческого задания. На площадке также будет организован мастер-класс по рисованию, выставка художников Хохольского района. Художник Роман Жиляев представит выставку «Воронеж и окрестности», а в 14.00 проведет виртуальную экскурсию «Воронеж начала XX века».

Вход на фестиваль свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU