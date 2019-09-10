В Воронежской области мужчина украл из сарая насос и телевизор

СЕГОДНЯ 13:06 2019-09-10T13:06:27+03:00

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Борисоглебский районный суд признал виновным местного жителя в похищении чужого имущества и назначил ему полтора года исправительных работ с удержанием в доход государства 10 процентов ежемесячного заработка. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 10 сентября.

Инцидент произошел еще в начале декабря прошлого года. Мужчина находился в надворной постройке на улице Металлистов, дом 59. Пока за ним никто не наблюдал, он похитил циркуляционный водяной насос и телевизор «Витязь». С вещами местный житель сбежал. Ущерб владельцу имущества оценили в 9263 рубля.

Суд признал горожанина виновным и с учетом данных о его личности, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств его не стали отправлять в колонию, а назначили

ИСТОЧНИК KP.RU