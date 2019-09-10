В Воронежской области мужчина украл из сарая насос и телевизор
Борисоглебский районный суд признал виновным местного жителя в похищении чужого имущества и назначил ему полтора года исправительных работ с удержанием в доход государства 10 процентов ежемесячного заработка. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 10 сентября.
Инцидент произошел еще в начале декабря прошлого года. Мужчина находился в надворной постройке на улице Металлистов, дом 59. Пока за ним никто не наблюдал, он похитил циркуляционный водяной насос и телевизор «Витязь». С вещами местный житель сбежал. Ущерб владельцу имущества оценили в 9263 рубля.
Суд признал горожанина виновным и с учетом данных о его личности, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств его не стали отправлять в колонию, а назначили
ИСТОЧНИК KP.RU