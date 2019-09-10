В Воронеже стартует цикл бесплатных лекций о музыке

СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-10T12:41:44+03:00

Послушать их можно в университете

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16 сентября в столице Черноземья начинается цикл общедоступных лекций о музыке. Идея познакомить воронежских студентов с великим музыкальным наследием, привить молодежи хороший вкус, настроить на восприятие классики пришла в ходе традиционных выступлений симфонического оркестра Воронежской филармонии в концертном зале ВГУ.

- В современном мире мало говорится о классической музыке, молодежи просто негде с ней познакомиться. Не все представители молодого поколения знают, кто такие Моцарт и Бетховен. Необходимо изменить ситуацию, - считает дирижер Игорь Вербицкий.

Первая лекция цикла о музыкальной классике состоится 16 сентября в конференц-зале главного корпуса ВГУ. Читать ее будет Игорь Вербицкий. Начало в 15.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU