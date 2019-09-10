Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-10T11:59:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Акселератор направлен на поиск, пилотирование и внедрение в бизнес Банка инновационных технологических решений на базе финтех-стартапов. Оператором программы выступает акселератор «ФинтехЛаб».

Акселерационная программа рассчитана на 12 недель. Организатором процесса выступает «Инновационная лаборатория iLab» Банка УРАЛСИБ. Процесс внутри программы построен на прямом взаимодействии кросс-функциональной команды со стороны Банка и стартапом. В течение всего периода акселерации команду стартапа сопровождает ментор итрекер, помогающие ей эффективно взаимодействовать с Банком.

Для конкурсного отбора стартапов Банк УРАЛСИБ выбрал несколько приоритетных направлений:

оптимизация внутренних процессов;

работа с оттоком клиентов;

лидогенерация с помощью электронных каналов связи;

скоринг клиентов – физических и юридических лиц;

сервисы повышения лояльности и оптимизации клиентского пути;

сервисы для представителей МСБ, риск-профилирование клиентов юридических лиц;

сервисы для инвестиций и работы с инвест-портфелем;

информационная безопасность, Антифрод

В роли заказчиков со стороны Банка выступят профильные подразделения банка, образующие мини-продуктовые команды. Для них запланирована специализированная образовательная программа, направленная на развитие soft-skills по работе с инновациями, быстрому запуску пилотов и формированию концептов (productvision).

Первые практические результаты команды смогут представить в декабре 2019 года. За время участия в программе стартапы получат обратную связь от функциональных и бизнес-подразделений Банка, по результатам которых они смогут доработать технологическое решение и протестировать его возможности. Финалисты представят результаты своих пилотных проектов топ-менеджменту Банка, и смогут побороться за финансирование и масштабирование разработанного прототипа.

С подробным перечнем направлений для отбора и условиями участия можно ознакомиться на сайте программы Банка УРАЛСИБ. 8 800-700-77-16. Прием заявок продлится до 30 сентября 2019 года. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU