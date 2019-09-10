2019-09-10T10:30:17+03:00
Общество

Девятый «Город-сад» посетили 308 тысяч человек

Победителей фестиваля в минувшую пятницу, 6 сентября, в Воронежском центральном парке наградил губернатор Александр Гусев
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В чем секрет популярности «Города-сада»? Во-первых, правительство области привлекло к его организации президента Московского международного фестиваля садов и цветов Карину Лазареву. Это отразилось на уровне мероприятия - наполнении выставки. Во-вторых, не без помощи иностранных консультантов в области флористики, дизайна и организации городских пространств год от года растет мастерство участников. И в- третьих, оказалось, что благодатная Воронежская земля просто создана для экспериментов с садово-парковыми растениями!

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцы 14 сентября смогут съездить в Дивногорье на электричке
В Воронеже женщина украла 32 тысячи с карты своей знакомой
Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»
Воронежские первокурсники прошли посвящение в авиастроители на ВАСО
11 лет колонии строгого режима на двоих получили воронежские закладчики наркотиков
Жителям Коминтерновского района Воронежа на 15 часов отключат воду
В жилом комплексе на Левом берегу Воронежа обнаружили труп мужчины
Студенческие отряды ВГТУ стали лучшими на всероссийских стройках
В Воронеже прошел «междунароный» забег
Анне добавили комбикорма и молока
В Воронеже к началу отопительного сезона не готовы всего 2 котельные
В Воронеже на перекрестке "Шевроле" и "Форд" не поделили дорогу
Воронежцам бесплатно покажут иностранные фильмы о России
Воронежцы ищут «Ключ от города»
Воронежцам расскажут, куда ушли хазары
В Воронеже в 13-й раз пройдет фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!»
Худрук воронежского Камерного театра обиделся на антимонопольщиков
Воронежское кафе через суд заставили сделать звук потише
Неудачная попытка водителя овладеть задней передачей попала на видео
Власти пообещали воронежцам убрать несанкционированную свалку
Наглость 80 уровня: воронежец попытался ограбить магазин, расположенный у отдела полиции
Уволенная чиновница подала в суд на губернатора Воронежской области
Игровое оборудование в воронежском парке "Алые паруса" стало опасным для детей
В этом году «Велоночь» пройдет по центральным улицам Воронежа
Воронежские инспекторы наказали обочечника, ставшего героем видео