Девятый «Город-сад» посетили 308 тысяч человек

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-10T10:30:17+03:00

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В чем секрет популярности «Города-сада»? Во-первых, правительство области привлекло к его организации президента Московского международного фестиваля садов и цветов Карину Лазареву. Это отразилось на уровне мероприятия - наполнении выставки. Во-вторых, не без помощи иностранных консультантов в области флористики, дизайна и организации городских пространств год от года растет мастерство участников. И в- третьих, оказалось, что благодатная Воронежская земля просто создана для экспериментов с садово-парковыми растениями!

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ИСТОЧНИК KP.RU