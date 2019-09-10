2019-09-10T10:23:23+03:00
Общество

В Воронеже к началу отопительного сезона не готовы всего 2 котельные

Коммунальщики также завершают промывку и опрессовку систем отопления мнгогоэтажек и объектов соцсферы
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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До начала очередного отопительного сезона в Воронеже осталось чуть больше месяца.

Заместитель руководителя управления ЖКХ Игорь Черенков сообщил, что к работе уже готовы 99% котельных (336 из 338), 275 тепловых пунктов (из 282), 135 объектов водоснабжения и водоотведения (из 139), 550 трансформаторных подстанций (из 573).

Также выполнены работы по промывке и опрессовке систем отопления домов и первоочередных объектов соцсферы: 4438 домов, 491 объектов соцсферы. В 154 многоквартирных домах и 9 учреждениях соцсферы проводятся работы по капремонту систем отопления. В шести многоэтажках завершаются работы по ремонту трубопроводов систем отопления, на которых выявлены дефекты (порывы) в ходе промывки и опрессовки.

- В последние годы теплоснабжающие организации при ремонтах используют трубопроводы, изготовленные по современным технологиям с использованием современных материалов. Это увеличивает срок эксплуатации теплоэнергетического хозяйства и его эффективность, - отметил Игорь Черенков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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