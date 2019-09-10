2019-09-10T10:13:41+03:00
Происшествия

В Воронеже на перекрестке "Шевроле" и "Форд" не поделили дорогу

Обе машины получили серьезные повреждения
Татьяна МИСТЮКОВА
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К счастью, в ДТП никто не пострадал.К счастью, в ДТП никто не пострадал.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Сегодня рано утром на перекрестке Московского проспекта и улицы Лидии Рябцевой столкнулись две иномарки - "Форд фокус" и "Шевроле ланос".

В результате ДТП у "Форда" существенно пострадал капот, у "Шевроле" - оказалось смятой задняя часть.

В региональном ГУ МВД сообщили, что авария обошлась без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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