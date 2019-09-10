В Воронеже на перекрестке "Шевроле" и "Форд" не поделили дорогу
Обе машины получили серьезные повреждения
К счастью, в ДТП никто не пострадал.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Сегодня рано утром на перекрестке Московского проспекта и улицы Лидии Рябцевой столкнулись две иномарки - "Форд фокус" и "Шевроле ланос".
В результате ДТП у "Форда" существенно пострадал капот, у "Шевроле" - оказалось смятой задняя часть.
В региональном ГУ МВД сообщили, что авария обошлась без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU