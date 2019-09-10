2019-09-10T10:01:52+03:00
Звезды

Воронежцам бесплатно покажут иностранные фильмы о России

В конце сентября в "Пролетарии" пройдет кинофестиваль «Золотой Единорог»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронеж присоединится к международному кинофестивалю «Золотой Единорог».

Лучшие зарубежные фильмы о России покажут воронежцам с 26 по 29 сентября в кинотеатре «Пролетарий». В программе форума пять картин, получивших высокие оценки и признание международного жюри.

Фестиваль откроется 26 сентября в 19.00 спортивным докфильмом «Русская пятерка» (Канада, Россия, США) об истории и духе знаменитого советского звена детройтской хоккейной команды Red Wings. Картина завоевала несколько фестивальных наград и успешно прошла в американском прокате. В в «Пролетарии» также состоится творческая встреча с режиссером картины Джошуа Рилем и продюсерами Дженни Фетерович и Раисой Чуриной.

- Репертуарная политика обновленного «Пролетария» строится не только вокруг привычных в киноиндустрии кассовых блокбастеров. Мы внимательно следим за новинками киноконтента международного формата и рады предлагать нашему зрителю возможность познакомиться с «другим» кино. А чтобы настроение и впечатления от просмотра были по-настоящему яркими, мы значительно улучшили качество кинопоказа, обновив в этом году проекторы и звуковую систему Большого зала, - отметил руководитель кинотеатра «Пролетарий» Николай Шалыгин.

Также в программе кинофестиваля:

27 сентября в 17.00 – драма, комедия «Хрусталь» (Беларусь, Германия, США, Россия, 18+)

28 сентября в 15.10 – докфильм «Белая стрела» (Германия, Россия, 12+) и короткометражка «Правда» (Франция, Германия, Лихтенштейн)

28 сентября в 17.00 – драма «Переводчик» (Куба, Канада 16+)

29 сентября в 17.00 – драма «Серхио и Сергей» (Испания, Куба, 12+)

На все показы фестиваля "Золотой Единорог" вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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