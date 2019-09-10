Воронежцам расскажут, куда ушли хазары

СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-10T09:07:20+03:00

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17 сентября в Воронеже пройдет историческая лекция «Куда ушли хазары: этническое и культурное наследие Хазарского каганата». Андрей Шушлебин, победитель регионального тура Всероссийского конкурса на лучшую работу по русской истории «Наследие предков - молодым», расскажет о процессе падения и возможных причинах краха государства, исторической судьбе населения Хазарского каганата, а также о хазарском этническом и культурном наследии.

Лекция пройдет в 18.30 в книжном магазине «Амиталь на Пушкинской», вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU