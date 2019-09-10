В Воронеже в 13-й раз пройдет фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!»
Праздник можно посетить бесплатно
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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15 сентября в столице Черноземья пройдет ежегодный фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!». Праздник уже 13 лет собирает почитателей русской песни и народных инструментов.
Воронежцев ждет насыщенная программа с выступлением творческих коллективов, номера лучших гармонистов, баянистов и балалаечников города и области, также народные игры и выставка декоративно-прикладного творчества.
Фестиваль начнется в 11.00 в парке «Шинников» (ул. Ростовская, 39), вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU