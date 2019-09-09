Неудачная попытка водителя овладеть задней передачей попала на видео

СЕГОДНЯ 19:38 2019-09-09T19:40:32+03:00

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В воронежских двориках бывает тесновато. Девушка, чью машину зажали два автомобиля, попыталась покинуть парковочное место. И это у нее получилось, но только после того, как пострадал чужой кроссовер. Видео опубликовали в сообществе системы комплексной безопасности "Крепость".

Дама вроде бы аккуратно сдает назад, но вдруг ее "Ауди" делает рывок. Припаркованный сзади кроссовер "Хонда" получает удар, от которого срабатывает сигнализация. Девушка выходит из машины, осматривает повреждения и, решив, что они не существенные, снова садится за руль. Теперь у нее получается выехать без происшествий.

Добавим, что ее действия вполне однозначно оцениваются с точки зрения КоАП: если участник ДТП покидает место столкновения, ему грозит лишение прав на срок 1-1,5 года или административный арест на 15 суток.

Освоение задней передачи не обошлось без столкновения. Воронеж.Девушка попыталась выехать с тесного парковочного места и ударила стоящий сзади кроссовер. Видео https://vk.com/skbkrepost

ИСТОЧНИК KP.RU