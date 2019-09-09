2019-09-09T17:25:54+03:00
Общество

В этом году «Велоночь» пройдет по центральным улицам Воронежа

Ожидается, что колонна преодолеет маршрут в течение часа
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Маршрут велосипедистовМаршрут велосипедистов
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В 2019 году «Велоночь» вернется на центральные улицы Воронежа. Мероприятие состоится 28 сентября. Напомним, маршрут из-за строгих требований к безопасности год от года сокращался, и в 2018 году был ограничен Петровской набережной и Адмиралтейской площадью.

- «Велоночь» - важное для Воронежа мероприятие, велосипедистов в городе становится все больше. Я поддерживаю возвращение «Велоночи» на центральные улицы, но важно, чтобы она прошла безопасно, а неудобства для других горожан были сведены к минимуму, - подчеркнул мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Уже решено, что в этом году велопарад начнется от дворца спорта «Юбилейный» и пройдет по улицам Карла Маркса, Революции 1905 года, Среднемосковской, Московскому проспекту, улицам 45-й Стрелковой дивизии, Транспортной, проспекту Революции, улицам Пушкинской, Среднемосковской, Кольцовской, Карла Маркса – и колонна вернется к месту старта. Колонну будут сопровождать экипажи ДПС и машины волонтеров.

- Мы понимаем, что в выходные в вечернее время траффик минимальный, но безопасность - превыше всего, поэтому считаю необходимым проработать вопросы установки турникетных ограждений и рамок металлодетекторов на точке сбора - там, где это необходимо, ограничения движения транспорта по маршруту, а также перекрытия ряда прилегающих к маршруту улиц нашей коммунальной техникой, но краткосрочно - на время прохождения колонны, чтобы не слишком помешать другим участникам дорожного движения, - дал указание глава Воронежа.

Сбор участников будет происходить с 19:00 до 22:00 на площадке у дворца спорта «Юбилейный». Колонна сможет проехать маршрут за час.

В мэрии также отметили, что разработчики Комплексной схемы организации дорожного движения уже прорабатывают для города сеть веломаршрутов. Есть задача закольцевать велодорожку, которая идет по набережной. Кроме того, велодорожки заложены в проекте важнейшей связи улиц Шишкова-Тимирязева, есть они и в концепции реконструкции проспекта Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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