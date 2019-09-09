Игровое оборудование в воронежском парке "Алые паруса" стало опасным для детей

СЕГОДНЯ 17:34 2019-09-09T17:35:59+03:00

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Родители, посещающие со своими детьми парк «Алые паруса», обратили внимание не то, в каком плачевном состоянии находится игровое оборудование, пользующееся популярностью у детворы. Некоторые элементы горок, лестниц и качелей износились настолько, что представляют опасность для ребят. Например, на городке с деревянной крепостью веревочные лестницы перетерлись до состояния «ниточек» и могут обрушиться под весом ребенка. Не лучше обстоит дело и с деревянными ступенями.

... и представляют опасность для детворыФото: Елена ФЕДЯШЕВА

«Комсомолка» поинтересовалась в администрации Воронежа (парк находится в ведении муниципалитета), планируется ли ремонт или замена аварийного оборудования?

- Сейчас, до конца этого паркового сезона, администрации этого и других городских парков проводят инвентаризацию игрового оборудования, чтобы понять, что требует ремонта, а что – замены. И сколько средств на эти цели потребуется, - рассказали в пресс-службе мэрии. – Ремонт оборудования намечен на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU