Воронежские инспекторы наказали обочечника, ставшего героем видео

СЕГОДНЯ 17:19 2019-09-09T17:21:29+03:00

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Вид водителя "Лады-Ларгус", который уверенно промчался по обочине в обход пробки, серьезно возмутил воронежского автомобилиста. Потому он и отправил видео с регистратора в адрес областного УГИБДД.

Инспекторы провели проверку и выяснили, что 30 августа примерно в 7.20 водитель "Ларгуса", действительно, двигался по обочины улицы Лебедева. По статье КоАП "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" ему назначили штраф в размере 1500 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: о нарушениях можно сообщать в дежурную часть по телефонам 269-61-02 или 02. Можно также отправлять фото и видео на сайт ГИБДД.

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Обочечник на перекрестке в Воронеже."Ларгус" мчится по бордюру на пересечении Менделеева и Лебедева. Видео предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU