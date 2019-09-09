2019-09-09T17:21:29+03:00
Авто

Воронежские инспекторы наказали обочечника, ставшего героем видео

"Ларгус" лихо скакал по бордюрам на улице Лебедева
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Кадр из видео, предоставленного ГУ МВД по Воронежской области.Кадр из видео, предоставленного ГУ МВД по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Вид водителя "Лады-Ларгус", который уверенно промчался по обочине в обход пробки, серьезно возмутил воронежского автомобилиста. Потому он и отправил видео с регистратора в адрес областного УГИБДД.

Инспекторы провели проверку и выяснили, что 30 августа примерно в 7.20 водитель "Ларгуса", действительно, двигался по обочины улицы Лебедева. По статье КоАП "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" ему назначили штраф в размере 1500 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: о нарушениях можно сообщать в дежурную часть по телефонам 269-61-02 или 02. Можно также отправлять фото и видео на сайт ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Упорный борец с "обочечниками" поссорил воронежцев. В течение долгого времени водитель не давал объехать себя справа. (Читать далее.)

Западня в правилах: можно ли пересечь сплошную, чтобы объехать ДТП. Встречная или обочина? Спросили у инспектора. (Читать далее.)

Обочечник на перекрестке в Воронеже."Ларгус" мчится по бордюру на пересечении Менделеева и Лебедева. Видео предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежское кафе через суд заставили сделать звук потише
Неудачная попытка водителя овладеть задней передачей попала на видео
Власти пообещали воронежцам убрать несанкционированную свалку
Наглость 80 уровня: воронежец попытался ограбить магазин, расположенный у отдела полиции
Уволенная чиновница подала в суд на губернатора Воронежской области
Игровое оборудование в воронежском парке "Алые паруса" стало опасным для детей
В этом году «Велоночь» пройдет по центральным улицам Воронежа
Воронежцев позвали на новый автофлешмоб ко Дню города
Умер 42-летний воронежский композитор
В Воронежской области пациенты с инсультом ждали обследования несколько дней
Сбербанк запустил новый продукт – тендерный кредит, встроенный в специальный счет
79-летнюю воронежскую пенсионерку ударил ножом неадекватный сын
В Воронежской области поймали пьяного водителя, сбившего дорожный знак
В Воронеже на переходе под колеса автомобиля попала пятилетняя девочка
Воронежский вор продавал краденые вещи дальнобойщикам
В Воронежской области появятся три пансионата для пожилых людей
В Воронеже грузовик зацепился за провод и снес опору линий электропередач
Фестиваль «Город-сад» в Воронеже посетили 308 тысяч зрителей
Из Воронежа до Графской после салюта в День города пойдет дополнительная электричка
Воронежские музеи занесут в каталог частных собраний страны
Воронежцы рассказали о своем отношении к высшему образованию
Воронежский мультик «Снежная Королева: Зазеркалье» представит Россию на фестивале в Нью-Йорке
Явка на выборы в Воронежской области составила почти 57%
Экс-директора скандального воронежского автосалона оставили под стражей еще на два месяца
Воронежские врачи выявили полмиллиона новых пациентов с болезнями органов дыхания
Уголовное дело заставило воронежца устроиться на работу и выплатить алименты
Банк УРАЛСИБ продлил акцию «Круглый ноль, целый год»