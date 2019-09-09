79-летнюю воронежскую пенсионерку ударил ножом неадекватный сын

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-09T16:03:30+03:00

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Жительница Острогожска договорилась встретиться с 79-летней знакомой утром 6 сентября. В назначенный час та не появилась. Женщина поняла: с пенсионеркой случилась беда. Позвонила в полицию. Через короткое время силовики вошли в квартиру пенсионерки. Хозяйка была мертва.

Под подозрение в убийстве попал ее сын - 46-летний мужчина, который состоит на учете у психиатра. Как сообщают в СУ СКР по Воронежской области, его отыскали и задержали. Планируют в ближайшее время перевезти в специальное медучреждение.

По предварительным данным, сын бросился на мать с ножом. Причины агрессии предстоит выяснить и правоохранителям, и медикам.

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - говорят в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU