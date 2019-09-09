В Воронежской области поймали пьяного водителя, сбившего дорожный знак

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-09T15:47:12+03:00

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В Воронежской области росгвардейцы задержали пьяного автолюбителя, который наехал на дорожный знак и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на трассе Острогожск-Алексеевка в воскресенье, 8 сентября. 35-летний летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дорожный знак и ограждение, а затем скрылся.

Уже через 10 минут росгвардейцы заметили иномарку с механическими повреждениями. Водителя задержали. Он признал вину. Позже его передали инспекторам ДПС. Медицинское освидетельствование подтвержило содержание алкоголя в крови нарушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU