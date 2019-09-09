В Воронеже на переходе под колеса автомобиля попала пятилетняя девочка

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-09T15:36:42+03:00

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На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Краснозвездная, неподалеку от дома №26, под колеса автомобиля попала пятилетняя девочка. Ребенок вместе с мамой шел по зебре. Инспекторам предстоит выяснить, почему 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не успел вовремя остановиться перед пешеходами. Авария случилась 9 сентября примерно в 12.50.

Как уточнили в городской Госавтоинспекции, ребенка после оказания медицинской помощи отпустили домой. К счастью, она отделалась ушибами и ссадинами.

Напомним, что водители должны быть внимательнее у пешеходных переходов и заранее снижать скорость. Родителям же нужно внимательнее следить за детьми. Убедитесь, что водитель вас пропускает, прежде чем ступить на пешеходный переход!

ИСТОЧНИК KP.RU