Воронежский вор продавал краденые вещи дальнобойщикам

СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-09T15:23:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Семилукском районе задержали 41-летнего воронежца, не раз судимого за кражи. По данным полиции, мужчина взялся за старое...

Его подозревают в целой серии краж с дачных домовладений. Всякий раз действовал одинаково: ломал окна или двери, забирался внутрь и брал все, что попалось на глаза. Уносил не только бытовую технику, но и вещи, продукты, алкоголь.

- Часть имущества подозреваемый сбывал в пункты приема металлолома, часть - продал на трассе дальнобойщикам, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Мужчину взяли под стражу. Уже доказано, что он причастен как минимум к четырем кражам.

ИСТОЧНИК KP.RU