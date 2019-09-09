Воронежский вор продавал краденые вещи дальнобойщикам
Одним из каналов слива чужого имущества стала трасса
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В Семилукском районе задержали 41-летнего воронежца, не раз судимого за кражи. По данным полиции, мужчина взялся за старое...
Его подозревают в целой серии краж с дачных домовладений. Всякий раз действовал одинаково: ломал окна или двери, забирался внутрь и брал все, что попалось на глаза. Уносил не только бытовую технику, но и вещи, продукты, алкоголь.
- Часть имущества подозреваемый сбывал в пункты приема металлолома, часть - продал на трассе дальнобойщикам, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.
Мужчину взяли под стражу. Уже доказано, что он причастен как минимум к четырем кражам.
ИСТОЧНИК KP.RU