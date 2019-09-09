2019-09-09T13:26:58+03:00
Происшествия

Экс-директора скандального воронежского автосалона оставили под стражей еще на два месяца

На имущество общей стоимостью около 300 миллионов рублей наложен арест
Виктор ПАВЛОВ
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Ситуация с клиентами до сих пор не урегулирована.Ситуация с клиентами до сих пор не урегулирована.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Экс-директор автоцентра "Фольксваген Гаус" Михаил Швыдченко останется под стражей еще на два месяца. К такому решению пришел Центральный районный суд. Меру пресечения продлили до 12 ноября.

- По ходатайству следователей, на имущество и счета директора в размере около трехсот миллионов рублей наложен арест, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Напомним, Михаила Швыдченко подозревают в присвоении или растрате денег клиентов. Покупатели заключили договоры и внесли предоплату, но обещанных автомобилей так и не получили. В полицию обратились более 30 клиентов. Общий ущерб оценивается в 20 млн. рублей.

Швыдченко заключили под стражу в феврале. Дважды, в апреле и июле, меру пресечения продлевали. По статье "Присвоение или растрата" экс-директору грозит до десяти лет заключения. Ранее мы услышали позицию защиты Михаила Швыдченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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