Воронежец сдал в ломбард велосипед соседки

СЕГОДНЯ 12:44 2019-09-09T12:54:43+03:00

К сожалению, и соседям не всегда можно доверять Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Теперь же он может отправиться за решетку

Изменить размер текста: A A

34-летняя местная жительница, когда обращалась в полицию о краже велосипеда из подъезда ее многоквартирного дома, вряд ли предполагала, что вора найдут так скоро. Но оказалось, что преступник скрывался гораздо ближе, чем она думала.

Квартира женщины находится в высотке на улице Междуреченской. А вор, как оказалось, живет в соседнем доме. Это стало известно, благодаря записям с камер видеонаблюдения. Так удалось поймать ранее неоднократно судимого за кражи 32-летнего местного жителя. В отделе полиции он сознался, что двухколесное средство сдал в ломбард. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU