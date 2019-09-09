2019-09-09T12:54:43+03:00
Происшествия

Воронежец сдал в ломбард велосипед соседки

Теперь же он может отправиться за решетку
Олег ИВАНОВ
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К сожалению, и соседям не всегда можно доверятьК сожалению, и соседям не всегда можно доверятьФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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34-летняя местная жительница, когда обращалась в полицию о краже велосипеда из подъезда ее многоквартирного дома, вряд ли предполагала, что вора найдут так скоро. Но оказалось, что преступник скрывался гораздо ближе, чем она думала.

Квартира женщины находится в высотке на улице Междуреченской. А вор, как оказалось, живет в соседнем доме. Это стало известно, благодаря записям с камер видеонаблюдения. Так удалось поймать ранее неоднократно судимого за кражи 32-летнего местного жителя. В отделе полиции он сознался, что двухколесное средство сдал в ломбард. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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