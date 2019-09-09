В Воронеже разыскивают пропавшего неделю назад мужчину

СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-09T11:51:14+03:00

Из особых примет только то, что он носит усы

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В Воронеже поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помочь в поиске 52-летнего Александра Грачева. Александр Петрович ушел из дома и со 2 сентября его местонахождение неизвестно. Проживает он в селе Липовка Бобровского района. Из особых примет можно отметить только то, что мужчина носит усы.

Рост Александра Петровича 174 сантиметра, у него худощавое телосложение, волосы темные с сединой. Во что был одет мужчину в день исчезновения, к сожалению, не известно. Если у вас есть какая-либо информация об Алексанлре Грачеве, позвоните по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU