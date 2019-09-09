В Воронеже на кинофестивале Артемий Лебедев и Покрас Лампас расскажут о русском подходе к дизайну

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-09T11:31:39+03:00

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В кинотеатре «Пролетарий» с 10 по 16 октября пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival. В этом году показы состоятся в 14 городах России, а также в Минске. Этот фестиваль существует с 2010 года, когда он и зародился в Москве.

В программе - пять главных хитов московского фестиваля, посвященные певице Пи Джей Харви, берлинским фейсконтрольщикам, столетию школы Баухаус, легендарному клубу «Студия 54» и зарождению рейв-культуры в Британии.

В рамках Beat Weekend также состоится мировая премьера киноальманаха «33 слова о дизайне» - это продолжение нашумевшего фильма «Сто лет дизайна» от Bang Bang Education. Суть в том, что 33 современных дизайнера от Артемия Лебедева до Покраса Лампаса рассказывают о русском подходе к дизайну и ищут особенности национального восприятия красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU