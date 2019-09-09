2019-09-09T09:23:07+03:00
Общество

Более 166 тысяч жителей Воронежской области получают «скидку» на услуги ЖКХ

Им оказывают социальную поддержку
Олег ИВАНОВ
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В первом полугодии 2019 года в Воронеже субсидии получали 58 360 семей. То есть 14,8% от их общего количества. Средний размер субсидии на семью составил 1789.5 рубля в месяц. Речь идет о жилищных компенсациях. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе Воронежстата.

Кроем того, с января по июнь 2019 года право на социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг имели 219 тысяч человек. Это уже другая мэра поддержки, хотя направлена на ту же сферу. Правда, пользовались своей возможностью, как сообщают исследователи, 166.3 тысячи человек.

В этом году объем средств на предоставление социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг достиг 856.2 млн рублей. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 651.5 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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