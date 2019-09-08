В девяти районах Воронежской области установился самый высокий класс пожарной опасности

СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-08T18:00:47+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным ГУ МЧС по Воронежской области на 8 сентября в девяти районах региона (Борисоглебском, Грибановском, Терновском, Поворинском, Новохоперском, Павловском, Подгоренском, Ольховатском, Бутурлиновском) из-за сухой погоды наблюдается чрезвычайный класс пожарной опасности. На всей остальной территории ситуация немногим лучше – четвертый, высокий класс пожарной опасности.

В таких условиях инспекторы проводят ежедневные рейды в лесные массивы, особенно в выходные и праздничные дни, чтобы предупредить отдыхающих об опасности и не допустить гибели людей.

- Необходимо помнить, что никакие противопожарные мероприятия не могут удержать человеческого легкомыслия, небрежности и безответственности. От бдительности каждого из нас зависит безопасность наших лесов, - напоминают спасатели. -Мы призываем всех граждан, находящихся на территории Воронежской области, соблюдать максимальную осторожность при обращении с огнем и курительными принадлежностями, воздержаться от посещения хвойных лесов и, тем более, от разведения в них костров. Необходимо помнить, что небрежное обращение с огнем - это не только штраф, но и реальная угроза жизни и здоровья людей и их имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU