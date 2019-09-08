Под Воронежем подростки угнали мопед с помощью отвертки

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-08T15:11:28+03:00

Злоумышленником грозит до пяти лет заключения Фото: из архива «КП»

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В Семилукском районе подростков 17 и 16 лет задержали по подозрению в краже мопеда «ВЭЛС» из частного дома 58-летнего жителя поселка Латная. Не имея ключа, злоумышленники использовали для запуска двигателя отвертку.

Вычислить воров помогли записи с камер видеонаблюдения. Благодаря им у полицейских появились приметы подозреваемых. На записи правоохранители заметили одного из своих давних знакомых – 17-летнего ранее судимого местного жителя. Раньше он имел проблемы с законом из-за угона автомобиля.

- Похищенный мопед злоумышленники спрятали на заброшенной даче, неподалеку от населенного пункта, где его и обнаружили полицейские, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU