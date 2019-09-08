2019-09-08T13:06:41+03:00
Общество

В Воронеже прервали музыкальный фестиваль из-за жалоб местных жителей на шум

Горожане утверждают, что уровень децибелов превышает все возможные нормы
Кирилл Мишин
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Музыканты ушли со сцены на 30 минут раньше, чем планировалось.Музыканты ушли со сцены на 30 минут раньше, чем планировалось.Фото: Кирилл Мишин
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Фестиваль независимой музыки, проходивший 7 сентября в арт-центре «Коммуна», пришлось закончить на полчаса раньше. А все по тому, что мероприятие пришлось по вкусу не всем. Жители домов по улице Театральной (именно в их дворах находится популярное у молодежи заведение) пожаловались правоохранителям на шум. По их словам, громкость просто зашкаливает. Музыка играет с самого утра и до вечера.

- Вот представьте: в выходной, в 9 часов вечера, я приду к вам с гитарой и начну петь под окнами. У меня отличный голос, но я понимаю, что это будет мешать. Маленькие дети уже спят в это время. А тут такое каждую неделю. Уровень децибелов превышает все возможные нормы. Это волнует всех жителей окрестных домов, - объясняют свою позицию горожане.

Вскоре на место приехали и сотрудники полиции. Защитники правопорядка встали на сторону жителей соседних домов и прервали выступление популярного дуэта «Аигел». Музыканты ушли со сцены на 30 минут раньше, чем планировалось.

Это вызвало обратное недовольство теперь уже со стороны фанатов. Некоторые из них после этого вышли на улицу и подключились к спору с жильцами и полицией. Молодые люди пытались объяснить, что подобные шумные заведения для центра города - нормальное явление.

- С точки зрения закона, можно было работать до 23.00, но мы пошли на уступки. Люди же не жалуются на День города, а из-за другого праздника почему-то возмущаются. Их разговоры ничем не подкреплены кроме личного мнения, - прокомментировал ситуацию «КП» директор арт-пространства «Коммуна» Дмитрий Долбилин.

"Утренник" в Воронеже.Кирилл Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU

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