2019-09-08T13:14:04+03:00
Общество

Эксперт о выступлении военно-патриотического клуба на школьной линейке под Воронежем: "Это как Ленский, стреляющий в Онегина на сцене"

Руководитель стрелкового клуба считает, что ажиотаж возник на пустом месте
Елена ФЕДЯШЕВА
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Представление не вызвало у школьников ничего, кроме интереса и восхищенияПредставление не вызвало у школьников ничего, кроме интереса и восхищенияФото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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Воронежцы продолжают обсуждать случай, произошедший на торжественной линейке в честь открытия новой школы в Воронежской области. Там перед учениками и родителями выступили воспитанники военно-патриотического клуба. Парни и девушки показали элементы рукопашного боя, выстроили гимнастическую пирамиду и провели инсценировку стрельбы из огнестрельного оружия. Поскольку действие происходило в центре площадки, окруженной зрителями, то выглядело это так, будто бойцы целились в детей. Некоторые родители увидели в этом аналогию с событиями в Беслане, очередная годовщина которых отмечалась как раз в эти дни.

Очевидцы сообщили об инциденте в СМИ. В сети разгорелось жаркое обсуждение, разделившее комментаторов на два лагеря. Одни не видели в выступлении ребят из военно-патриотического клуба ничего предосудительного, другие воспринимали его как кощунство над памятью о трагических событиях и угрозу безопасности детей.

«Комсомолка» узнала мнение эксперта. Вот как прокомментировал выступление ребят руководитель Воронежского стрелкового клуба Альберт Горбачев:

- В оружейном сообществе разбитие угла безопасности является дурным тоном, но в данном случае была театральная постановка. И относиться к ней нужно как к Онегину, стреляющему в Ленского на сцене.

По мнению Альберта Владимировича, проблема раздута на пустом месте. Молодежь надо привлекать к участию в военно-патриотических клубах и прививать им культуру безопасного обращения с оружием. Тогда не будет такой реакции на демонстрацию муляжа пистолета.

Кстати, присутствовавшие на той линейке очевидцы отметили, что ребята (и мальчишки, и девчонки) с интересом смотрели представление. И однозначно не воспринимали оружие как угрозу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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