2019-09-08T10:22:23+03:00
Общество

Воронежцам рассказали, кого привьют от гриппа бесплатно

В регионе стартовала прививочная кампания
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Виктора Левшаковафото Виктора ЛевшаковаФото: из архива «КП»
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Управление Роспотребнадзора по Воронежской области сообщило о поступлении в регион первых партий вакцины от гриппа. Это 320595 доз «Совигрипп», «Флю-М» для взрослого населения и 113784 дозы вакцины «Совигрипп» (без консерванта) для детей. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения в состав вакцины включены штаммы гриппа типов А и В.

Первые прививки уже начали делать с 4 сентября. Бесплатно (за счет бюджета) их сделают детям с шестимесячного возраста, школьникам, студентам, медработникам, педагогам, работникам транспорта и коммунальной сферы, беременным женщинам, пенсионерам, призывникам, людям с хроническими заболеваниями.

О прививке остальных категорий должны позаботится работодатели. Привиться можно и на коммерческой основе в частных клиниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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