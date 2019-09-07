Воронежский «Факел» сыграл вничью с красноярским «Енисеем»

7 Сент. 19:54 2019-09-07T20:03:59+03:00

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Первый тайм получился во многом пародоксальным. Первые десять минут более активны были футболисты «Факела». В самом начале матча Корян нанес два удара подряд, второй был опасным. Затем сибиряки перехватили инициативу. Две комбинации гостей закончились опасными ударами Хубулова и Харитонова. Но потом на 23 минуте мини-шедевр удался Роману Воробьеву. Получив пас от Павла Яковлева, он прорвался по левому флангу почти до лицевой линии. Оценив ситуация, Воробьев аккуратно положил мяч в дальний угол. Красноярцы выбили его, но лайнсмен сигнализировал, что гол был – 1:0.

Увы, после гола «Факел» прижался к воротам. И давление «Енисея» в конце концов закончилось ответным мячом. Опытный Зотов выкатил передачу Долгову, а тот внешней стороной стопы отправил «снаряд» в сетку – 1:1.

Во втором тайме воронежцы помчались в атаку. Вначале после розыгрыша штрафного Смирнов точно бил головой – вратарь Филиппов перевел мяч в штангу. Еще раз вратарь спас гостей после плотного удара Яковлева. Затем уже полевой игрок Савичев уберег «Енисей» от верного гола. Он выбил мяч из пустых ворот уже в последний момент. А потом снова «Енисей» отодвинул игру от своих ворот, и уже оборона «Факела» чаще заиграла на отбой. В итоге ничья, по большому счету не устроившая обе команды.

«Факел» набрал 10 очков и опустился на 17 место, «Енисей» с семью остался на последнем, 20-м. Впереди у воронежцев матч 14 сентября на выезде с волгоградским «Ротором». Начнется он в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU