В Воронежской области суд обязал администрацию села привести в порядок детскую площадку

7 Сент. 17:36 2019-09-07T17:56:26+03:00

На площадке нашли нарушения законодательства при ее обустройстве и содержании. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Жители Клеповского сельского поселения обратились в прокуратуру с жалобой на администрацию на состояние детской площадки. Заявление дошло до Борисоглебского районного суда.

Выяснилось, что прокуратура нашла нарушения законодательства при обустройстве и содержании детской игровой площадки. Суд обязал администрацию поселения в течение месяца оснастить площадку ударопоглощающим покрытием, починить все элементы площадки, установить информационные таблички, содержащие правила и возрастные требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы спасения, скорой помощи, номера телефонов для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования, а также организовать контроль технического состояния оборудования площадок.

Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU