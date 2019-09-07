В Воронежской области суд обязал администрацию села привести в порядок детскую площадку
Жители Клеповского сельского поселения обратились в прокуратуру с жалобой на администрацию на состояние детской площадки. Заявление дошло до Борисоглебского районного суда.
Выяснилось, что прокуратура нашла нарушения законодательства при обустройстве и содержании детской игровой площадки. Суд обязал администрацию поселения в течение месяца оснастить площадку ударопоглощающим покрытием, починить все элементы площадки, установить информационные таблички, содержащие правила и возрастные требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы спасения, скорой помощи, номера телефонов для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования, а также организовать контроль технического состояния оборудования площадок.
Решение вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU