в Воронежской области поисковики нашли останки 40 бойцов вермахта

СЕГОДНЯ 16:50 2019-09-07T16:50:12+03:00

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Поисковики обнаружили останки 40 бойцов из Германии во время межрегиональной «Вахты Памяти» в исчезнувшем хуторе Красное Орехово в Верхнемамонском районе. Об этом специалисты отряда «Дон» сообщили в своей группе в соцсети в пятницу, 6 сентября.

Также поисковики нашли останки 24 красноармейцев. По решению районной администрации,, советских бойцов предадут земле с отданием воинских и духовных почестей на Осетровском плацдарме 9 мая 2020 года. Останки военнослужащих вермахта будут переданы Ассоциации международного военно-мемориального сотрудничества «Военные мемориалы».

Хутор знаменит тем, что на его территории (как и на территории соседних населенных пунктов – села Дерезовка и хутора Донской) базировались части армии вермахта. 1-я стрелковая дивизия полковника Семенова удерживала линию фронта с 7 июля до 24 августа 1942 года, пока она не стабилизировалась. 11 декабря 1942 года, перед началом генерального наступления, началась и была успешно проведена операция по взятию плацдармов на правом берегу Дона. Противник был вынужден отступить в сторону Россоши, однако захваты высот давались РККА ценой колоссальных потерь. По архивным данным, только у хутора Красное Орехово должны быть захоронены около трехсот военнослужащих частей 31-й гвардейской мотострелковой бригады и 67-й танковой бригады 17-го танкового корпуса, 35-й, 41-й и 44-й стрелковый дивизий.

Красное Орехово полностью уничтожили во время боев. Найти территорию бойцам помогли старожилы из других сел.

ИСТОЧНИК KP.RU