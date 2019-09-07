В Москве установят памятник воронежскому поэту

СЕГОДНЯ 14:42 2019-09-07T14:42:27+03:00

Монумент появится на Лялиной площади недалеко от дома, в котором он жил с 1938 по 1964 год

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В Москве представили финальный макет будущего памятника Самуилу Маршаку. Монумент установят на Лялиной площади недалеко от дома, в котором он жил с 1938 по 1964 год. Об этом сообщили в пресс-службе Российского еврейского конгресса накануне, 6 сентября.

Откроют памятник в 2020 году. Инициатором его создания выступил президент РЕК Юрий Каннер. А его идею воплотил в жизнь скульптор Георгий Франгулян.

- Установка памятника в Москве - это часть большого проекта по возвращению Самуила Яковлевича Маршака в нашу действительность, инициатором которого был Алексей Васильевич Гордеев - вице-премьер, а в то время губернатор Воронежской области, родины поэта, - отметил на презентации макета Каннер.

Предложение Российского еврейского конгресса об установке в столице памятника Самуилу Маршаку одобрила в 2017 году Московская городская дума, затем распоряжение об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Для меня это очень значимая работа не только по теме, но и по тому пластическому решению, которую я здесь использовал, - сказал Георгий Франгулян. - Масштаб района Лялиной площади продиктовал это решение. Это некая реплика на тот район и на ту жизнь, которую прожил там Самуил Яковлевич Маршак. Для меня очень важно попасть в архитектуру того места, которое мне доверили, чтобы это не диссонировало, чтобы это подчеркивало прелесть этого района и обостряло, таким образом, восприятие образа того, кого ты портретируешь.

Высота будущего монумента составит четыре метра, материал - бронза, литье. Создается монумент на благотворительные пожертвования Сбор средств проходит на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU