Волонтеры Greenpeace зовут воронежцев на массовую уборку побережья водохранилища

СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-07T12:40:55+03:00

С собой нужно взять только пакеты для мусора и перчатки. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

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Воронежцев пригласили на четвертое исследование побережья водохранилища. Экологическое мероприятие в рамках всероссийской акции под названием «Пластиквотчинг» организуют волонтеры местного отделения Greenpeace. Об этом активисты сообщили в группе

С собой волонтеры попросили взять мешки или пакеты, а также перчатки. Ссбор состоится уже в это воскресенье, 8 сентября, в 11.00 у главного входа в магазин «Линия» (Перевёрткина, 7).

- Не забывайте о головных уборах и воде, одевайтесь по погоде и берите с собой хорошее настроение, - написали активисты в своей группе в соцсети.

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться к Дарье.

Напомним, предыдущее исследование проводилось вблизи парка «Дельфин». Тогда волонтеры вместе с 40 местными жителями собрали 6358 отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU