2019-09-07T12:40:55+03:00
Общество

Волонтеры Greenpeace зовут воронежцев на массовую уборку побережья водохранилища

Четвертое исследование берегов водоема пройдет 8 сентября
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
С собой нужно взять только пакеты для мусора и перчатки.С собой нужно взять только пакеты для мусора и перчатки.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
Изменить размер текста:

Воронежцев пригласили на четвертое исследование побережья водохранилища. Экологическое мероприятие в рамках всероссийской акции под названием «Пластиквотчинг» организуют волонтеры местного отделения Greenpeace. Об этом активисты сообщили в группе

С собой волонтеры попросили взять мешки или пакеты, а также перчатки. Ссбор состоится уже в это воскресенье, 8 сентября, в 11.00 у главного входа в магазин «Линия» (Перевёрткина, 7).

- Не забывайте о головных уборах и воде, одевайтесь по погоде и берите с собой хорошее настроение, - написали активисты в своей группе в соцсети.

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться к Дарье.

Напомним, предыдущее исследование проводилось вблизи парка «Дельфин». Тогда волонтеры вместе с 40 местными жителями собрали 6358 отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коллекцию фактиков воронежских конфет из прошлого века показали местные жители
В Москве установят памятник воронежскому поэту
В Воронеже пенсионерка лишилась 60 тысяч, заплатив «пошлины и налоги»
В Воронежской области пропала 42-летняя женщина
В Воронеже автоледи на иномарке оштрафовали за парковку на тротуаре
В Воронежской области мужчина может сесть в тюрьму на пять лет за брошенный в полицейского ботинок
В Воронеже продают лунный грунт за 800 тысяч рублей
Воронежский «Буран» проиграл черноземное дерби ХК «Тамбов»
Воронежцы по-прежнему любят японские машины больше немецких
Две пожилые пассажирки маршрутки пострадали во время ДТП в Воронеже
Житель Воронежской области нашел конопляное поле
Воронежцы на Чижовском плацдарме увидят виртуальный салют и станут водителями танка Т-34
В Воронежской области ярославец в гневе чуть не лишил друга полового органа
Серийный охотник за сейфами пытался выехать из Воронежа с добычей
Воронежец накопил 300 тысяч по штрафам ГИБДД и лишился иномарки
Экс-игрок воронежского «Факела» стал его тренером
Воронежец напал на медсестру, приехавшую на вызов
В Воронеже флюорограмму будет делать искусственный интеллект
В Воронеже бывший борец с коррупцией отправится в колонию на два года за взятку в 4 миллиона
В воронежском дворике мужчине проломили череп
Воронежский опорный вуз построит новое 15-этажное общежитие и отремонтирует старые
Воронежцам запретили входить и въезжать в лес заповедника
В Воронежской области возбудили уголовное дело против больного, зверски избившего медсестру
Новым общественным транспортом Воронежа могут стать городские электрички
В Воронеже пройдет масштабное трибьют-шоу Metallica