2019-09-07T10:52:48+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина может сесть в тюрьму на пять лет за брошенный в полицейского ботинок

Также пьяный житель Бутурлиновского района публично оскорблял сотрудника при исполнении
Юлия ДИДЕНКО
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Изначально мужчину задержали за агрессивное поведение в общественном месте.Изначально мужчину задержали за агрессивное поведение в общественном месте.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Бутурлиновский районный суд поступило уголовное дело на 46-летнего местного жителя. Его обвиняют в применении насилия и публичного оскорблении сотрудника полиции при исполнении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в январе 2019 года. Пьяный мужчина, находясь в публичном месте, вел себя агрессивно и приставал к прохожим. На место прибыли сотрудники полиции. Они задержали дебошира и отправили на медицинское освидетельствование алкогольного опьянения в больницу. Там местный житель начал оскорблять правоохранителей, а затем кинул в лицо одного из них ботинок.

- Своими преступными действиям мужчина причинил сотруднику полиции моральный вред и физическую боль. По настоящему уголовному делу назначено судебное заседание, - пояснили в пресс-службе суда.

Местному жителю теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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