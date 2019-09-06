2019-09-06T19:17:50+03:00
Происшествия

Две пожилые пассажирки маршрутки пострадали во время ДТП в Воронеже

Одной женщине 66 лет, другой - 88
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

ДТП с пострадавшими случилось сегодня, 6 сентября, примерно в 10 утра на оживленном воронежском перекрестке. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

20-летний воронежец на "восьмерке" ехал по улице 20-летия Октября со стороны Станкевича в сторону Кольцовской. На перекрестке с Кирова он проехал на запрещающий сигнал светофора. В этот момент 28-летний водитель микроавтобуса "Фиат", который шел по маршруту 49А, двигался со стороны Кирова в сторону Краснознаменной. Последовал удар.

Во время ДТП получили травмы две пассажирки маршрутки - женщины 66 и 88 лет. Обеих доставили в больницу. Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцы по-прежнему любят японские машины больше немецких
Житель Воронежской области нашел конопляное поле
Воронежцы на Чижовском плацдарме увидят виртуальный салют и станут водителями танка Т-34
В Воронежской области ярославец в гневе чуть не лишил друга полового органа
Серийный охотник за сейфами пытался выехать из Воронежа с добычей
Воронежец накопил 300 тысяч по штрафам ГИБДД и лишился иномарки
Экс-игрок воронежского «Факела» стал его тренером
Воронежец напал на медсестру, приехавшую на вызов
В Воронеже флюорограмму будет делать искусственный интеллект
В Воронеже бывший борец с коррупцией отправится в колонию на два года за взятку в 4 миллиона
В воронежском дворике мужчине проломили череп
Воронежский опорный вуз построит новое 15-этажное общежитие и отремонтирует старые
Воронежцам запретили входить и въезжать в лес заповедника
В Воронежской области возбудили уголовное дело против больного, зверски избившего медсестру
Новым общественным транспортом Воронежа могут стать городские электрички
В Воронеже пройдет масштабное трибьют-шоу Metallica