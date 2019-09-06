Две пожилые пассажирки маршрутки пострадали во время ДТП в Воронеже
ДТП с пострадавшими случилось сегодня, 6 сентября, примерно в 10 утра на оживленном воронежском перекрестке. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
20-летний воронежец на "восьмерке" ехал по улице 20-летия Октября со стороны Станкевича в сторону Кольцовской. На перекрестке с Кирова он проехал на запрещающий сигнал светофора. В этот момент 28-летний водитель микроавтобуса "Фиат", который шел по маршруту 49А, двигался со стороны Кирова в сторону Краснознаменной. Последовал удар.
Во время ДТП получили травмы две пассажирки маршрутки - женщины 66 и 88 лет. Обеих доставили в больницу. Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU