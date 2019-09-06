2019-09-06T18:16:04+03:00
Общество

Воронежцы на Чижовском плацдарме увидят виртуальный салют и станут водителями танка Т-34

Также можно будет посмотреть на кадры военной хроники и услышать воспоминания участников боев
Юрий КОЗЛОВ
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В приложении можно будет увидеть кадры военной хроникой.В приложении можно будет увидеть кадры военной хроникой.Фото: предоставлено управой Ленинского района.
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На Чижовском плацдарме внедрили мультимедийные и IT - технологии. Теперь в Зале Памяти во время экскурсии на специальном экране можно посмотреть кадры военной хроники периода боев за Воронеж и услышать рассказы ветеранов войны и историков.

Кроме того, площадку рядом с Залом Памяти оборудовали специальными метками – QR- кодами. Чтобы ими воспользоваться, нужно загрузить мобильное приложение на свой смартфон. Оно так и называется «Зал Памяти». Его разработали воронежские программисты.

Используя приложение, вы сможете управлять танком Т-34 в интерактивной игре, увидеть виртуальный праздничный салют и услышать рассказ о легендарном командующем Воронежским фронтом Николае Ватутине.

IT Чижовский плацдарм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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