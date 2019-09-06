Воронежцы на Чижовском плацдарме увидят виртуальный салют и станут водителями танка Т-34
На Чижовском плацдарме внедрили мультимедийные и IT - технологии. Теперь в Зале Памяти во время экскурсии на специальном экране можно посмотреть кадры военной хроники периода боев за Воронеж и услышать рассказы ветеранов войны и историков.
Кроме того, площадку рядом с Залом Памяти оборудовали специальными метками – QR- кодами. Чтобы ими воспользоваться, нужно загрузить мобильное приложение на свой смартфон. Оно так и называется «Зал Памяти». Его разработали воронежские программисты.
Используя приложение, вы сможете управлять танком Т-34 в интерактивной игре, увидеть виртуальный праздничный салют и услышать рассказ о легендарном командующем Воронежским фронтом Николае Ватутине.
IT Чижовский плацдарм.
ИСТОЧНИК KP.RU