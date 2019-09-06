2019-09-06T17:01:58+03:00
Происшествия

Серийный охотник за сейфами пытался выехать из Воронежа с добычей

Мужчина пробрался в офис на Солнечной и забрал больше 100 тысяч рублей
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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"Обокрали!" - всплеснула руками сотрудница офиса, расположенного на улице Солнечной. Женщина пришла на работу и увидела вскрытый сейф. Злоумышленники не оставили ни рубля - взяли более ста тысяч.

Полицейские первым делом посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Увидели, как поздним вечером в здание зашли двое мужчин. Дверь кабинета открыли отмычкой, сейф сломали монтировкой. Скрылись на "Тойоте-Камри".

Все экипажи ДПС получили ориентировку на этот автомобиль. Вскоре его остановили на выезде из Воронежа. Обоих мужчин задержали. 45-летний житель Нижнего Новгорода полностью признал вину и пояснил, что сам спланировал преступление. Его 48-летний знакомый якобы лишь находился рядом.

- Установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории Липецкой и Тамбовской областей, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Возбуждено дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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