Экс-игрок воронежского «Факела» стал его тренером

СЕГОДНЯ 16:28 2019-09-06T16:30:14+03:00

Александр Дутов уже два месяца помогает Сергею Оборину, но официально тренером стал только сейчас. Фото: с сайта ФК "Факел"

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Тренерский штаб «Факела» официально пополнил Александр Дутов, сообщили в пресс-службе клуба. 37-летний уроженец Богучара еще в прошлом сезоне был центральным полузащитником нашего клуба. Минувшим летом он решил завершить игровую карьеру и поступил в Академию тренерского мастерства. В течение двух последних месяцев Дутов помогал в работе наставнику «Факела» Сергею Оборину.

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал об еще двух изменениях, на этот раз в администрации клуба:

- В первую команду вернулся врач Максим Рудяков – молодой специалист, который постоянно развивается, учится и очень ответственно подходит к своей работе. Помощником технического директора – начальником команды стал Сергей Михолап, до этого работавший в структуре клуба начальником молодежной команды «Факела».

Асхабадзе также раскрыл обстоятельства прихода в «Факел» самого известного новичка, бывшего защитника московского «Спартака» Сергея Брызгалова:

- Брызгалов – опытный, квалифицированный игрок уровня РПЛ, но этим летом немного выпавший из обоймы после небольшой травмы колена. Мы прекрасно понимаем, что, если бы не это повреждение, Сергей не оказался бы сейчас ни в «Факеле», ни в каком-то другом клубе ФНЛ. Поэтому в данной ситуации мы пошли на небольшой риск, пригласив игрока после травмы, который уже прошел период реабилитации. Ему сейчас необходимо набирать былую форму. Сейчас с Брызгаловым будут очень плотно заниматься наши медики и тренер по физической подготовке. Знаю его как упертого в хорошем смысле этого слова игрока, и верю, что у нас всё получится.

ИСТОЧНИК KP.RU