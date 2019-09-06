В Воронеже флюорограмму будет делать искусственный интеллект

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-06T15:47:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В сентябре в медицинских организациях Воронежа собираются запустить в тестовом режиме систему искусственного интеллекта «Флюорография-DL» для обработки снимков легких. В программе используют технологию нейронных сетей глубокого обучения. В системе искусственного интеллекта заложен специальный алгоритм выявления патологий. Новинка позволит сделать заключение о состоянии пациента «Болен»/«Здоров» без участия врача-рентгенолога.

– Программа будет сканировать снимки и определять патологию или норму, – рассказал заместитель начальника общего отдела департамента здравоохранения Сергей Костин. – Во время тестирования врач также будет проверять снимки и давать свое заключение. Если оно не сойдется с заключением системы, то разработчики будут пересматривать алгоритм и вносить правки.

До конца года погрешности в системе планируют свести к минимуму, а в 2020 году – внедрить программный комплекс «Флюорография-DL» в медицинские организации области.

В региональном депараменте здравоохранения уверены, что благодаря внедрению искусственного интеллекта улучшится доступность медицинской помощи. Программа сможет обрабатывать больше снимков, чем человек, поэтому пациенты будут быстрее получать результаты «флюры». В дальнейшем такой опыт можно будет перенести на обработку маммографических исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU