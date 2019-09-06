В Воронеже бывший борец с коррупцией отправится в колонию на два года за взятку в 4 миллиона

СЕГОДНЯ 15:20 2019-09-06T15:25:24+03:00

За эти деньги он обещал коммерческому директору не проверять работу его организации

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В Воронеже вынесли приговор 36-летнему бывшему оперуполномоченному управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями региональной полиции. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 «Покушение на мошенничество».

По данным следствия, полицейский обманул коммерческого директора организации. Он в обмен на взятку в 4 миллиона рублей пообещал не проводить проверки в этой фирме, что в его компетенцию не входило. Оборотня в погонах поймали в ходе совместной операции сотрудников региональных управлений ФСБ и Следственного комитета. Вскоре он лишился должности.

- На предварительном следствии бывший полицейский признал вину в полном объеме, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального следственного управления СК России Сергей Барбашов. – Ее также подтверждают показания свидетелей и материалы, предоставленные сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.

Суд приговорил бывшего полицейского к двум годам колонии общего режима. Это решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, в последнее время стало известно по крайней мере о четырех крупных криминальных скандалах в полиции. 5 сентября прекратили уголовное дело в отношении бывшего главы ОМВД России по Новоусманскому району Анатолия Уварова. За принуждение местного бизнесмена оплатить 280 тысяч рублей за новые ворота для райотдела полиции экс-начальника оштрафовали на 30 тысяч. Правда, и материальный ущерб Уваров возместил.

А еще экс-глава новоусманских полицейских дал показания в отношении своего бывшего шефа – экс-заместителя начальника регионального ГУ МВД Александра Коротеева. Уваров вначале оплатил 242 тысячи рублей за материалы для баньки шефа. В обмен он хотел получить покровительство при продвижении по службе. Однако, узнав об отставке Коротеева и возбужденном в отношении него уголовном деле, выгораживать бывшего покровителя Уваров не стал.

Что же касается самого Коротеева, то он вначале отказался признать свою вину. Однако после откровений подчиненного бывший крупный полицейский начальник предпочел сознаться и дожидаться суда под подпиской о невыезде.

Напомним, также об уголовном деле заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) регионального МВД Виталию Чермашенцеву. Ему предстоит отвечать перед судом по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, Чермашенцев брал деньги с крупного бизнесмена, трудящегося в сфере сельского хозяйства, с марта 2015-го по май 2019 года. Всего, по данным СК, он взял у предпринимателя 9,2 миллиона рублей. Такую весьма приличную сумму высокопоставленный полицейский брал за общее покровительство и избавление от проверок. По схожему делу о вымогательстве (только 10 миллионов рублей) проходит начальник отдела УЭБ и ПК.

ИСТОЧНИК KP.RU